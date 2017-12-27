Госполиция обнаружила крупнейшую в Латвии амфетаминовую лабораторию (3)
Происшествия | 27 декабря 2017 года, 17:00
Сотрудники Госполиции раскрыли в окрестностях Риги одну из крупнейших лабораторий по производству амфетамина в Латвии, сообщила агентству ЛЕТА представитель Госполиции Илзе Юревица.
По подозрению в производстве наркотика в начале декабря были задержаны несколько человек.
Более подробно об обнаруженной лаборатории и задержаниях завтра, 28 декабря, расскажут на пресс-конференции начальник Управления по борьбе с организованной преступностью Андрей Синявин и начальник Видземского регионального управления криминальной полиции Раймонд Кронбергс.
Пресс-конференция состоится в 13.00 в административном комплексе Госполиции в Риге, ул. Чиекуркална линия, 1.
Фото: flickr.com
Мзду кому-то из крыши не заплатили, вот и накрыли, а так бы ещё лет сто проработала.
1
Ответить
Раскрыли за то , что не поделились с ,,раскрывателями,, !
Ответить
Сами себя же и накрыли...
Ответить