Происшествия |

23 декабря Рижская муниципальная полиция получила вызов в подъезд в Плявниеках, где происходил конфликт между двумя женщинами. Об этом сообщила представитель Рижской муниципальной полиции Ласма Земене, пишет nra.lv .

Прибыв на место происшествия, стражи порядка заметили двух обеспокоенных женщин, одну из которых держал мужчина, а другая успокаивала младенца.

Как выяснилось, одна из участниц конфликта, мать двоих детей выходила из квартиры со своим младшим отпрыском. Проходя мимо одной из квартир, женщина услышала ссору соседей. Вдруг дверь квартиры, из которой доносились крики открылась и некая дама выгнала оттуда молодую девушку. Ей не понравилось, что соседка с ребенком стоит у нее на пути и кинулась на женщину.

Девушка поцарапала молодой маме лицо, рвала ей волосы и душила шарфом. Она также пыталась ударить младенца, но попала по шапке. Перед полицейскими нападавшая вела себя грубо, обидно высказывалась в сторону окружающих и была не в состоянии связно объяснить мотивы своих действий.

Из квартиры вышла мать девушки, которая категорически отрицала ссору и нападение дочери на соседку.

Были также вызваны сотрудники Службы неотложной медицинской помощи, которые осмотрели молодую маму и ребенка. Госпитализация не понадобилась ни одному участнику ссоры.

После медицинского осмотра пострадавшая решила подать заявление в Госполицию. В свою очередь 26-летняя девушка была задержана и доставлена правоохранительным органам для дальнейших действий.