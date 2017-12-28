Происшествия |

Во вторник, 26 декабря, после 6 часов вечера сотрудники участка "Земгале" Рижской муниципальной полиции выехали на вызов Биерини, где некий агрессивный пассажир выбил стекло автобусной двери. Об этом пишет Latvijas avīze.

Водитель автобуса рассказал полицейским, что один из пассажиров начал вести себя неадекватно, поэтому его высадили на одной из остановок.

Мужчине это не понравилось и он бросил в дверь автобуса пивную бутылку. После этого на место происшествия приехали сотрудники охраны, которые задержали правонарушителя.

Полицейские находились неподалеку и доставили задержанного в участок для проведения процессуальных действий.

Фото: pixabay.com