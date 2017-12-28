В Риге мужчина разбил автобусную дверь пивной бутылкой (3)

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Происшествия | 28 декабря 2017 года, 15:44

Во вторник, 26 декабря, после 6 часов вечера сотрудники участка "Земгале" Рижской муниципальной полиции выехали на вызов Биерини, где некий агрессивный пассажир выбил стекло автобусной двери. Об этом пишет Latvijas avīze.

Водитель автобуса рассказал полицейским, что один из пассажиров начал вести себя неадекватно, поэтому его высадили на одной из остановок.

Мужчине это не понравилось и он бросил в дверь автобуса пивную бутылку. После этого на место происшествия приехали сотрудники охраны, которые задержали правонарушителя.

Полицейские находились неподалеку и доставили задержанного в участок для проведения процессуальных действий.

Фото: pixabay.com

Комментарии 3
Daniella Anderson3 часа назад
вот так новость
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вас37 минут назад
Биерини самый латышский район Риги.
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Вй3 часа назад
На новость года тянет если никто пробкой не разобьёт автобусную дверь!!!
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