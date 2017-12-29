В двух ДТП на Краста столкнулись девять машин (3)
Происшествия | 29 декабря 2017 года, 09:55
29 декабря утром на улице Краста произошло несколько аварий. Об этом радио Baltkom сообщили несколько очевидцев. По их словам, ДТП с участием трех-четырех машин произошли в обоих направлениях.
Представитель Государственной полиции Саманта Чапковска подтвердила эту информацию.
"Сегодня утром произшло два ДТП. В 7.58 на Краста 47 столкнулись четыре машины: Mercedes, два BMW и Ford. В 8.15 на Краста 76 столкнулись еще пять машин: Opel, Honda, Mercedes, Toyota и еще одна машина, марку которой мы пока не установили", - рассказала она.
В четверг в Латвии зарегистрировано 68 ДТП, в которых пострадали девять человек.
Полиция до 2 января работает в усиленном режиме и радаров куча. Не помогло?
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А мне понравилось насчёт - марку машины пока не установили...
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Торопыги!?Ну и где работа дорожной полиции?Только дерьмо разгребать?
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