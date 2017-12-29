Происшествия |

29 декабря утром на улице Краста произошло несколько аварий. Об этом радио Baltkom сообщили несколько очевидцев. По их словам, ДТП с участием трех-четырех машин произошли в обоих направлениях.

Представитель Государственной полиции Саманта Чапковска подтвердила эту информацию.

"Сегодня утром произшло два ДТП. В 7.58 на Краста 47 столкнулись четыре машины: Mercedes, два BMW и Ford. В 8.15 на Краста 76 столкнулись еще пять машин: Opel, Honda, Mercedes, Toyota и еще одна машина, марку которой мы пока не установили", - рассказала она.

В четверг в Латвии зарегистрировано 68 ДТП, в которых пострадали девять человек.