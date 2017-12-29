Происшествия |

68-летняя рижанка Виктория Парадня (1949 года рожд) пропала 27 декабря 2017 года. Как пишет Bezvests.lv, со слов близких известно, что женщина вышла из дома на улице Эзермалас около 10 утра 27 декабря, назад до сих пор так и не вернулась. По словам родных, Виктория ушла в сторону центрального рынка, могла сесть в 9 автобус.

При себе у пропавшей была банковская карта, карта рижанина, э-талон, сумка на колесиках.

ПРИМЕТЫ: Рост 160-165 см, нормального телосложения. Была одета в светлый плащ, темные брюки, на голове шапка. Носит очки.

Всем, кто видел пропавшую или что-то знает о ее возможном месте нахождения, просим срочно звонить в полицию - 110 - или в BEZVESTS.LV по номеру +371 22 084 084.