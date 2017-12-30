Происшествия |

В районе Агенскалнса, с улицы Алисес, 10 была угнана автомашина BMW 525, черного цвета. Об этом в своем Facebook сообщила владелица. Женщина просит помочь в поиске и объявила вознаграждение в 2000 евро.

"Угнана черная BMW 525, модель 2007 года выпуска. Серебряные диски, при открытии дверей подсветка синего цвета с эмблемой BMW. Бензина хватит еще по меньшей мере на 90 км (обязательно остановится заправить)", - указывает владелица.

По ее словам именно накануне был пройден техосмотр в CSDD. "Знаю, как много людей там было, будьте осторожны!" - предупреждает Элизабете, указывая, что преступление произошло с 11.30-12.00.

Пользователи соцсети стали активно делиться информацией, на момент публикации ее растиражировали более 12 тысяч человек, но прогнозы многих неутешительны. Люди предполагают, что машина давно уже или в Литве, или в России и шансов найти ее целой и невредимой крайне мало.