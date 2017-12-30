В Агенскалнсе угнан черный BMW: объявлено вознаграждение в 2000 евро (8)

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Происшествия | 30 декабря 2017 года, 10:35

В районе Агенскалнса, с улицы Алисес, 10 была угнана автомашина BMW 525, черного цвета. Об этом в своем Facebook сообщила владелица. Женщина просит помочь в поиске и объявила вознаграждение в 2000 евро.

"Угнана черная BMW 525, модель 2007 года выпуска. Серебряные диски, при открытии дверей подсветка синего цвета с эмблемой BMW. Бензина хватит еще по меньшей мере на 90 км (обязательно остановится заправить)", - указывает владелица.

По ее словам именно накануне был пройден техосмотр в CSDD. "Знаю, как много людей там было, будьте осторожны!" - предупреждает Элизабете, указывая, что преступление произошло с 11.30-12.00.

Пользователи соцсети стали активно делиться информацией, на момент публикации ее растиражировали более 12 тысяч человек, но прогнозы многих неутешительны. Люди предполагают, что машина давно уже или в Литве, или в России и шансов найти ее целой и невредимой крайне мало.

Источник: nra.lv
Комментарии 8
Диана Лысенко39 минут назад
Так там явно банда! У нас у соседей новую бэмку вскрывали, 4:00 утра было! Мы помешали, 2 парня было, худых в черной одежде, в байках.Явно профи, своего дела! Вызывали полицию мы, и соседи чья машина была, 2 раза звонили ОНИ ДАЖЕ НЕ ПРИЕХАЛИ!!!!! Они еще ноют, что зарплата маленькая у них.... Так #них.... не работают! Бабулек гонять только могут, сколько молодых Дебилов набрали....
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Alexey Rebrov43 минуты назад
Нашей полиции по моему реально пофигу... Просто ничего не делают...
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Диана Лысенко53 минуты назад
Скажите пожалуйста! А полиция, будет искать ЭТУ БАНДУ УГОНЩИКОВ???? Что орудуют у нас в городе????? или они просто так зарплаты получают, как и наше государство, за посещения!!!!
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