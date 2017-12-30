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Пожар повышенной опасности возник вечером 30 декабря на 5 поперечной линии Чекуркалнсе, около железной дороги, сообщает интернет-сообщество Čiekurkalns в Twitter.

"Насколько можно понять, горит столярная мастерская. Работает много пожарных расчетов. Движение затруднено", - сказано в сообщении.

Как подтвердила порталу Mixnews представительница Государственной пожарно-спасательной службы Инта Шабоха, спасатели получили вызов с места пожара в 17:45, где горит двухэтажное здание. Сейчас огонь локализован, пожарные работают над тем, чтобы ликвидировать пожар повышенной опасности", - сказала представитель ГПСС.