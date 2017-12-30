Пожар повышенной опасности в Чекуркалнсе: огонь локализован, движение ограничено
Пожар повышенной опасности возник вечером 30 декабря на 5 поперечной линии Чекуркалнсе, около железной дороги, сообщает интернет-сообщество Čiekurkalns в Twitter.
"Насколько можно понять, горит столярная мастерская. Работает много пожарных расчетов. Движение затруднено", - сказано в сообщении.
Ugunsgrēks Čiekurkalna 5.šķērslīnijā pie dzelzceļa. Cik noprotams, deg galdnieku darbnīca. Strādā daudzi glābšanas dienestu auto. Satiksme apgrūtināta. @breakinglv #Čiekurkalns #ugunsgrēks @ugunsdzeseji pic.twitter.com/iakEPx35kB— Čiekurkalns (@Shreienbusha) December 30, 2017
Как подтвердила порталу Mixnews представительница Государственной пожарно-спасательной службы Инта Шабоха, спасатели получили вызов с места пожара в 17:45, где горит двухэтажное здание. Сейчас огонь локализован, пожарные работают над тем, чтобы ликвидировать пожар повышенной опасности", - сказала представитель ГПСС.