Госполиция: разыскивается подозреваемый в преступлении
Происшествия | 31 декабря 2017 года, 16:50
Сотрудники управления госполиции Курземского региона разыскивает подозреваемого в преступлении мужчину 1980 года рождения Гундара Клявлапу.
Мужчина может быть одет в черную куртку и серые спортивные штаны.
Сотрудники правоохранительных органов призывают внимательно осмотреть фотографию мужчины и, если у вас есть какая-то информация о его возможном месте нахождения, просьба звонить полиции по телефонам 63374400 или 110.
Фото: Valsts policija