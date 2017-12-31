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Сотрудники управления госполиции Курземского региона разыскивает подозреваемого в преступлении мужчину 1980 года рождения Гундара Клявлапу.

Мужчина может быть одет в черную куртку и серые спортивные штаны.

Сотрудники правоохранительных органов призывают внимательно осмотреть фотографию мужчины и, если у вас есть какая-то информация о его возможном месте нахождения, просьба звонить полиции по телефонам 63374400 или 110.

Фото: Valsts policija