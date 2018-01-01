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В новогоднюю ночь в больницы были доставлены 12 человек, которые пострадали при использовании пиротехники, сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Инга Витола.

Так, в Латгале 10-летний мальчик зажег петарду в комнате, в результате чего получил травму ладони и пальцев. В свою очередь мужчина, который неосторожно обращался с пиротехникой в помещении, получил ампутацию кончиков пальцев руки.

В Земгале у 28-летней женщины петарда взорвалась в руках, в результате чего она получил ожог глаза, а также, возможно, перелом лобной кости.

Другие пострадавшие также получили травмы лица, глаз, кистей рук и другие различные ожоги.

По словам представителя "скорой" помощи, новогодняя ночь для медиков была относительно напряженной - количество травм было в три раза больше, чем в предыдущие годы. Так, во время встречи 2017 года в результате использования пиротехники серьезные травмы получили четыре человека.

В целом медики за прошедшие сутки получили 1208 вызовов, 301 из которых был связан с различными травмами.

Фото: pixabay.com