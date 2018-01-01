Происшествия |

За прошедшие сутки на дорогах Латвии зарегистрировано 47 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали девять, а погиб один человек, сообщает Госполиция.

Трагическое дорожно-транспортное происшествие произошло 31 декабря, в 19.32 в Рунцавниеки Риебиньского края, где столкнулись автомобили VW Passat и VW Golf. В результате аварии погиб водитель VW Golf 1957 года рождения, а водитель и две пассажирки второго автомобиля получили травмы.

В течение суток полицейские за различные нарушения правил дорожного движения оформили 340 протоколов, в том числе 174 - за превышение разрешенной скорости движения.

В состоянии алкогольного опьянения за рулем было задержано 15 водителей.

Фото: Госполиция