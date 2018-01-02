В Лиепае в новогоднюю ночь был найден труп (1)
Происшествия | 2 января 2018 года, 09:16
Трагичный несчастный случай произошел в новогоднюю ночь в Лиепае, на улице Тома, где, возможно, в результате драки погиб мужчина, сообщает портал liepajniekiem.lv . Об этом пишет nra.lv .
"Уже 1 января, после трех часов ночи в полицию поступила информация, что в квартире на улице Тома найден труп мужчины 1974 года рождения", - рассказал глава правления Госполиции Курземского региона Гинтс Эшенвалдс.
В связи с происшествием, стражи порядка задержали четырех человек. Также по делу начат уголовный процесс, сейчас идет расследование. Более подробной информации полиция пока не предоставляет.
Фото: pixabay.com
опять Лиепая ??? все убийства происходят в Лиепаи ...что за город такой и почему в этом городе часто происходят насилия и убийства ?
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