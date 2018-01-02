Происшествия |

Трагичный несчастный случай произошел в новогоднюю ночь в Лиепае, на улице Тома, где, возможно, в результате драки погиб мужчина, сообщает портал liepajniekiem.lv . Об этом пишет nra.lv .

"Уже 1 января, после трех часов ночи в полицию поступила информация, что в квартире на улице Тома найден труп мужчины 1974 года рождения", - рассказал глава правления Госполиции Курземского региона Гинтс Эшенвалдс.

В связи с происшествием, стражи порядка задержали четырех человек. Также по делу начат уголовный процесс, сейчас идет расследование. Более подробной информации полиция пока не предоставляет.

Фото: pixabay.com