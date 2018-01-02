Очевидцы: фура перевернулась в Балтэзерсе (1)
Происшествия | 2 января 2018 года, 13:26
Портал Auto Rīga, который специализируется на публикации свидетельств очевидцев о ситуациях на дорогах, опубликовал фото с места ДТП в Балтезерсе, в Риге, где фура опрокинулась на бок и лежит с правой стороны от проезжей части.
Avārija Baltezerā. #autoriga #Latvija #latvian #Latvia #policija #riga #Rīga #avarija #Рига #Латвия #baltezers pic.twitter.com/Mr9d4uymNC— Auto Rīga (@autorigatweet) 2 января 2018 г.
Kravas auto no brauc no ceļa #Baltezers #Latvija.— BreakingLV (@breakinglv) 2 января 2018 г.
Natalia Kyuda pic.twitter.com/tmcRqMI15A
Интернет-сообщество благодарит очевидцев за фото.
перевернулась? что автор поста курил ? он вообще знает что такое переворот? машина ушла в ковет и только.
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