Очевидцы: фура перевернулась в Балтэзерсе (1)

фото

Происшествия | 2 января 2018 года, 13:26

Портал Auto Rīga, который специализируется на публикации свидетельств очевидцев о ситуациях на дорогах, опубликовал фото с места ДТП в Балтезерсе, в Риге, где фура опрокинулась на бок и лежит с правой стороны от проезжей части.

Интернет-сообщество благодарит очевидцев за фото.

Комментарии 1
Эугэнэ1 час назад
перевернулась? что автор поста курил ? он вообще знает что такое переворот? машина ушла в ковет и только.
Ответить