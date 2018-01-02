Происшествия |

Портал Auto Rīga, который специализируется на публикации свидетельств очевидцев о ситуациях на дорогах, опубликовал фото с места ДТП в Балтезерсе, в Риге, где фура опрокинулась на бок и лежит с правой стороны от проезжей части.

Интернет-сообщество благодарит очевидцев за фото.