Происшествия |

28 декабря сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП), патрулируя в Агенскалнсе, заметили мужчину, который убегал от поставщика товаров, держа в руках стеклянную бутылку и две пачки кофе.

Полицейские остановили свой автомобиль и бросились по стопам беглеца. Сразу же после задержания поставщик товаров рассказал, что мужчина из грузового отделения украл две упаковки кофе Jacobs и бутылку бренди. На вора надели наручники и отвели в оперативное транспортное средство, где провели проверку личных данных.

Во время разговора с нарушителем было отмечено, что мужчина находится под влиянием наркотиков или других опьяняющих веществ, о чем свидетельствовали его телодвижения и расширенные зрачки.

На место прибыли сотрудники Госполиции для проведения дальнейших процессуальных действий.

Фото: pixabay.com