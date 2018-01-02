Происшествия |

Прошлой ночью в Риге были задержаны двое молодых мужчин, которые пытались украсть украшения с елочки на набережной, сообщила Рижская муниципальная полиция.

Работники центра видеонаблюдения полиции самоуправления около двух часов ночи заметили, что с елки на Набережной 11 ноября двое молодых людей снимают украшения и бегут с ними по направлению к ночному клубу Just. Информацию незамедлительно передали находящемуся по близости экипажу полиции.

Заметив приближение правоохранительных органов, мужчины убежали в сторону набережной, где и были задержаны.

Во время беседы сотрудники полиции выяснили, что правонарушители являются гражданами России - 24 и 25 лет. На выброшенных украшениях были видны небольшие повреждения.

Молодых людей доставили в Госполицию для проведения дальнейших процессуальных действий. Также о случившемся была проинформирована Рижская дума.

Фото: pixabay.com