В Риге двое россиян пытались украсть украшения с елки на набережной (3)

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Происшествия | 2 января 2018 года, 16:02

Прошлой ночью в Риге были задержаны двое молодых мужчин, которые пытались украсть украшения с елочки на набережной, сообщила Рижская муниципальная полиция.

Работники центра видеонаблюдения полиции самоуправления около двух часов ночи заметили, что с елки на Набережной 11 ноября двое молодых людей снимают украшения и бегут с ними по направлению к ночному клубу Just. Информацию незамедлительно передали находящемуся по близости экипажу полиции.

Заметив приближение правоохранительных органов, мужчины убежали в сторону набережной, где и были задержаны.

Во время беседы сотрудники полиции выяснили, что правонарушители являются гражданами России - 24 и 25 лет. На выброшенных украшениях были видны небольшие повреждения.

Молодых людей доставили в Госполицию для проведения дальнейших процессуальных действий. Также о случившемся была проинформирована Рижская дума.

Фото: pixabay.com

Комментарии 3
Бородач2 часа назад
Поздравляю преступление раскрыто:)))
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Я1 час назад
В то время когда задерживали двух россиян с попыткой украсть игрушку с елки, в плявнеках латыши умудрились украсть все игрушки вместе с ёлкой спилив ее, местные детишки надеются на полицию что она с таким же усердием проведет раследование и задержание дебилов, дебилов из среды латвийцев или усердие у полиции проявляется, исключительно при задержании россиян и с таким подробным описанием этой уникально сложной операции. Будем надеятся что полиция и в будущем будет задерживать преступников при попытке обоссать памятник а не после совершения процесса
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Patriot1 час назад
Ja Plavniekos, tad iespejams, ka tavs tautietis nozageja so egli.
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