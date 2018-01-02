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В Риге на улице Стабу загорелось шестиэтажное здание, в котором расположены структуры Госполиции.

Как радио Baltkom сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце, вызов на улицу Стабу был получен в 21:38. Пожар возник в помещении на четвертом этаже. На место прибыли восемь машин ГПСС и работали 32 сотрудника службы. Пожару был присвоен статус повышенной опасности.

Около 23 часов пожар был локализован. Как сообщила Палкавниеце, на четвертом этаже горела площадь 75 кв. м., кроме того, на пятом этаже обгорели окна площадью 25 кв. м.

Как сообщают очевидцы, пожар возник в здании на Стабу, 89. В нем расположены Центральное управление уголовной полиции, Дорожная полиция и Управление местами заключения Госполиции. Представитель Госполиции Сигита Пилдава радио Baltkom не подтвердила и не опровергла эту информацию.