Происшествия |

75-летний пенсионер Петерис Дзерве (1942 года рождения) около часу дня 2 января 2017 года вышел из своего дома в Гробини, на улице Лиела, сообщает поисковая организация Bezvests.lv.

Назад до сих пор не вернулся. Никаких вестей о себе не подавал. У пропавшего серьезные проблемы со здоровьем.

ПРИМЕТЫ: Был одет во все черное - черную куртку, ботинки и туфли. На голове была жокейская шапочка.

С четырех часов дня - с момента подачи родственниками заявления в полицию - пропавшего активно ищут стражи порядка, к поискам также привлечен кинолог Госпогранохраны с собакой. Но пока, несмотря на все усилия, пропавшего найти не удается. Поэтому просим вас помочь распространить информацию. Возможно, кто-то видел мужчину, изображенного на снимке, или что-то знает о его возможном месте нахождения.

Просим срочно сообщать в Госполицию по номеру 110 или в BEZVESTS.LV по телефону 22 084 084.