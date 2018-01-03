Пропавший в Гробини пенсионер найден без признаков жизни (1)
Происшествия | 3 января 2018 года, 08:38
Пропавший во вторник в Гробини мужчина 1942 года рождения найден мертвым, об этом агентство ЛЕТА проинформировала представитель Госполиции Мадара Шершнева.
Пенсионера нашли сегодня без признаков жизни на улице Целтниеку, в Гробини.
Госполиция благодарит всех, кто активно участвовал в поисках мужчины и тех, кто делился информацией о его пропаже.
Ранее сообщалось, что 75-летний пенсионер Петерис Дзерве (1942 года рождения) около часу дня 2 января 2018 года вышел из своего дома в Гробини, на улице Лиела и не вернулся.
Фото: Bezvests.lv
Царство ему небесное и земля пухом. Спасибо организации BEZVESTS. LV за их нелегкий и героический труд. С огромным Уважением снимаю перед вами шляпу!
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