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Пропавший во вторник в Гробини мужчина 1942 года рождения найден мертвым, об этом агентство ЛЕТА проинформировала представитель Госполиции Мадара Шершнева.

Пенсионера нашли сегодня без признаков жизни на улице Целтниеку, в Гробини.

Госполиция благодарит всех, кто активно участвовал в поисках мужчины и тех, кто делился информацией о его пропаже.

Ранее сообщалось, что 75-летний пенсионер Петерис Дзерве (1942 года рождения) около часу дня 2 января 2018 года вышел из своего дома в Гробини, на улице Лиела и не вернулся.

Фото: Bezvests.lv