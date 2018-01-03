Происшествия |

Вчера в результате пожара в здании полиции на ул. Стабу в Риге пострадали четыре кабинета сотрудников Управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП), сообщил в передаче "900 секунд" на телеканале LNT министр внутренних дел Рихард Козловскис, пишет Latvijas avīze.

Сообщается, что полностью выгорели кабинеты начальника Управления безопасности дорожного движения Нормунда Крапсиса и его помощницы.

Чтобы погасить пожар, спасатели выбили в кабинетах окна и взломали двери. Работникам УБЭП будут обеспечены рабочие места в других помещениях.

Позже в МВД уточнили, что пожар начался на 4-м этаже здания, где находятся кабинеты дорожной полиции. Кабинеты УБЭП расположены этажом выше, и пожар затронул их минимально.

В здании на ул. Стабу находится также Управление мест заключения. По данным агентства ЛЕТА, помещения этой структуры в результате пожара не пострадали, ее работа не нарушена.

Козловскис подчеркнул, что ни одно уголовное дело в результате пожара не пострадало, происшествие не повлияет на процесс расследования.

В настоящее время ведется расследование причин пожара и ожидается заключение Государственной пожарно-спасательной службы. Министр отметил, что нельзя исключать и злой умысел.

Напомним, 2 января в Риге на улице Стабу загорелось шестиэтажное здание, в котором расположены структуры Госполиции. Вызов на улицу Стабу был получен в 21:38. Пожар возник в помещении на четвертом этаже. На место прибыли восемь машин ГПСС и работали 32 сотрудника службы. Пожару был присвоен статус повышенной опасности. Около 23 часов пожар был локализован.