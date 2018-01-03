Происшествия |

Полиция Цесиса просит помощь жителей в поисках пропавшего Олега Веренько 1988 года рождения. Мужчина проживает в Великобритании и с 26 декабря 2017 года не сообщал о себе никакой информации. До Олега также нельзя дозвониться и его местонахождение не известно.

Стражам порядка удалось выяснить, что Веренько отправился в Санкт-Петербург, в Россию и последний раз выходил на связь с матерью 26 декабря 2017 года. Во время разговора он сказал, что еще находится в Санкт-Петербурге, но с тех пор не давал о себе знать.

Приметы: рост - 175см, худого телосложения, светлые волосы.

Был одет в: черную ветровую куртку, голубые джинсы, черные кроссовки.

О пропаже Веренько полиция была проинформирована вчера и незамедлительно были начаты розыскные мероприятия, которые пока не принесли желаемых результатов. Стражи порядка просят помощи у жителей.

Правоохранительные органы просят внимательно осмотреть мужчину на фотографии и, если в вашем распоряжении есть хоть какая-то информация о местонахождении Олега Веренько, просьба сообщить по телефонам 110, 64101202 или обратиться в ближайший полицейский участок.

Фото: nra.lv