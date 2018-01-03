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Фото с места происшествия (с) Gorod.lv

Сегодня, 3 января, в Даугавпилсе 33-летний мужчина получил ножевое ранение, позже он скончался в машине Службы неотложной медицинской помощи.

В Латгальском региональном управлении полиции подтвердили эту информацию. Известно, что в первой половине дня от медиков была получена информация о раненом мужчине. Пострадавший 1984 года рождения был найден на улице Циетокшня. У мужчины констатировали колотые раны, но спасти его жизнь не удалось.

В свою очередь, как пишет Gorod.lv, в социальной сети Фейсбук встревоженные пользователи обменивались сообщениями, из которых следовало, что в городе появился маньяк, и уже якобы известны несколько случаев его нападения на прохожих в разных местах Даугавпилса. Полиция данную информацию не подтверждает.

Как сообщила старший инспектор Госполиции Вероника Мазане-Микулина, труп мужчины имел признаки насильственной смерти в виде колотых ран. Полиция выяснила, что между двумя возможно знакомыми мужчинами возник локальный конфликт, в результате которого одному из оппонентов был нанесен удар ножом.

В связи с произошедшим был начат уголовный процесс по статье 116 Уголовного закона (умышленное убийство). Ведется следствие, организованы розыскные действия для ареста виновного. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством, составляет 20 лет тюрьмы.

По делу возбужден уголовный процесс. Также начат розыск подозреваемого.

Фото: Gorod.lv