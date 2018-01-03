Происшествия |

В среду, 3 января, примерно в 22:25 некий мужчина, находившийся в неадекватном состоянии, спрыгнул в Рижский канал в районе кольца 6-го и 11-го кольце трамваев на улице Радио, после чего попытался убежать от медиков, рассказал радио Baltkom очевидец ЧП Димитрий, который вместе с тремя другими очевидцами смог остановить мужчину и задержать его до прибытия "скорой" помощи.

"На кольце трамваев (Radio iela) напротив Стокмана мужчина прыгнул в воду. Потом выплыл, и находясь в неадекватном состоянии начал убегать. Я и еще 3 человека смогли его остановить, после чего вызвали полицию, спасателей и скорую. Его приняли", - рассказал Димитрий.

По словам очевидца, мужчина лет 30 перелез через ограду и собирался произвести прыжок в воду. К нему подошли несколько молодых людей, которые отговаривали мужчину не совершать прыжок. Несмотря на это мужчина качал головой и готовился к прыжку. Вдруг он отпустил перила, но двое парней схватили его за куртку. Продержав над водой мужчину около 7 секунд, руки соскользнули и мужчина упал в воду. Еще один очевидец, увидев мужчину в воде, побежал к нему. Очутившись в воде, мужчина выплыл на берег и стал убегать. Очевидцы догнали его и завалили на трамвайные пути, а потом поставили к стенке и стали дожидаться полицию и скорую помощь.

Что спровоцировало такие действия мужчины пока не известно. Сейчас медики его осматривают.