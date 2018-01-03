Происшествия |

Добровольцы поисковой организации Bezvests.lv обнаружили без вести пропавшего пожилого мужчины, к сожалению, без признаков жизни.

73-летний Янис Крастыньш, по словам сына, 2 января 2018 года не вернулся в Улброке домой с работы, где трудился охранником. Для мужчины нехарактерно часами не отвечать на звонки, и родные встревожились, сразу же обратились за помощью к добровольцам Bezvests.lv и в полицию.

Небольшая группа волонтеров - Юлия Воронина и Александр Фаминский -

вместе с близкими пропавшего и коллегами по работе сегодня днем - 3 января 2017 года - отправились на поиски.

При обследовании лесной территории неподалеку от работы была найдена куртка пропавшего сторожа, и волонтеры Bezvests.lv вызвали кинологов-добровольцев.

Первыми прибыли глава кинологической службы Bezvests.lv Лайла Скроделе и Гунтис Скроделис с собакой Лапсой. Пока ждали остальных добровольцев с поисковыми собаками, первая группа отправилась на поиски.

Собака Лапса быстро взяла след, и буквально за 40 минут нашла пропавшего в Улброкском лесу, к сожалению, уже без признаков жизни.

Точную причину смерти установит экспертиза, но при первичном осмотре признаков насильственной смерти обнаружено не было. Все поисковые мероприятия велись совместно с сотрудниками уголовного розыска Главного управления Криминальной полиции 1 отдела управления уголовных расследований.

На поисковое мероприятие также прибыли кинологи Раса Буша с собаками Фродо и Аронс, Ирина Дегорска с собаками Джедай и Каспер, Гунтис и Лайла с Дорис и Юлэ, Константин и Евгения с собакой Декамерон.

"Благодарим наших добровольцев за отзывчивость и оперативное реагирование. Самые глубокие соболезнования родным и близким погибшего", - сказано в сообщении поисковой организации.