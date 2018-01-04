В результате аварии в Аматском крае погибла женщина
Происшествия | 4 января 2018 года, 16:20
В среду 3 января, примерно в 16:47 в крае Аматас, на 83-ем километре шоссе Рига-Сигулда-Эстонская граница, произошла авария, сообщает kriminal.lv.
Женщина 1985 года рождения, совершая обгон на своем Hyundai, выехала на встречную полосу. Там она столкнулась с ехавшим грузовым автомобилем Man.
В аварии погибла пассажир легкового автомобиля - женщина 1947 года рождения. В свою очередь, еще один пассажир 1996 года рождения был доставлен в больницу с тяжелыми травмами. Водитель серьезных травм не получила.
Начат криминальный процесс.