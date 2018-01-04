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В среду 3 января, примерно в 16:47 в крае Аматас, на 83-ем километре шоссе Рига-Сигулда-Эстонская граница, произошла авария, сообщает kriminal.lv.

Женщина 1985 года рождения, совершая обгон на своем Hyundai, выехала на встречную полосу. Там она столкнулась с ехавшим грузовым автомобилем Man.

В аварии погибла пассажир легкового автомобиля - женщина 1947 года рождения. В свою очередь, еще один пассажир 1996 года рождения был доставлен в больницу с тяжелыми травмами. Водитель серьезных травм не получила.

Начат криминальный процесс.