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В понедельник, 1 января в Афганистане был убит служивший в отряде особого назначения США рижанин Михаил Голин, передает The Washington Post.

34-летний сержант Голин был застрелен во время боя против террористических организаций Исламское государство и Талибан. Во время операции были ранены еще двое американцев.

Михаил Голин большую часть жизни прожил в Риге, но в октябре 2004 года вступил в армию США, участвуя в контртеррористических операциях – один раз в Ираке и два раза в Афганистане.

На данный момент Пентагон не дает более подробной информации. Идет расследование.