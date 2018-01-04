Террористы ИГИЛ убили в Афганистане рижанина (7)

фото

Происшествия | 4 января 2018 года, 21:19

В понедельник, 1 января в Афганистане был убит служивший в отряде особого назначения США рижанин Михаил Голин, передает The Washington Post.

фото

34-летний сержант Голин был застрелен во время боя против террористических организаций Исламское государство и Талибан. Во время операции были ранены еще двое американцев.

Михаил Голин большую часть жизни прожил в Риге, но в октябре 2004 года вступил в армию США, участвуя в контртеррористических операциях – один раз в Ираке и два раза в Афганистане.

На данный момент Пентагон не дает более подробной информации. Идет расследование.

фото

фото

Комментарии 7
мнение.1 час назад
Он знал куда шел.
RIP
1
Ответить
Моё Имя34 минуты назад
умер там - не знаю где сам, борясь за то - не зная за что, с теми кто не за него , за тех кто за "добро"???
Ответить
Югра34 минуты назад
Тем более амеры создали и до сих пор руководят этими террористами.
Ответить