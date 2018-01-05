При разборе "Радиотехники" куски бетона чуть не смяли под собой экскаватор (9)
Происшествия | 5 января 2018 года, 09:03
Работы по сносу бывшего здания легендарного завода "Радиотехника" в рижском микрорайоне Иманта в самом разгаре. Пользователи соцсетей периодически выкладывают на всеобщее обозрение фото или видео с места проведения демонтажных работ.
На этот раз в Twitter опубликован ролик, в котором заснят очень неприятный момент обрушения бетонных глыб с верхних этажей здания, причем массивный строительный мусор падает недалеко от экскаватора, работающего у основания высотки.
Daļa nojaucamas ēkas #Imanta #Rīga #Latvija, gandrīz nokrīt uz mašīnas, kura to jauc nost.— BreakingLV (@breakinglv) 4 января 2018 г.
Inga Fel pic.twitter.com/k8yE22L91Z
Недавно стало известно, что на месте здания будет построен строительный магазин "Depo".
Источник: nra.lv
Мдя,символ нынешней власти,ломать не строить.
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Евреопейсы используют периферию Союза только как рынок сбыта. Это вам не Советский Союз...
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По латышски максимы и призмы строят ,а ломают конечно все по русски.
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