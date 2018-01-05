При разборе "Радиотехники" куски бетона чуть не смяли под собой экскаватор (9)

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Происшествия | 5 января 2018 года, 09:03

Работы по сносу бывшего здания легендарного завода "Радиотехника" в рижском микрорайоне Иманта в самом разгаре. Пользователи соцсетей периодически выкладывают на всеобщее обозрение фото или видео с места проведения демонтажных работ.

На этот раз в Twitter опубликован ролик, в котором заснят очень неприятный момент обрушения бетонных глыб с верхних этажей здания, причем массивный строительный мусор падает недалеко от экскаватора, работающего у основания высотки.

Недавно стало известно, что на месте здания будет построен строительный магазин "Depo".

Источник: nra.lv
Комментарии 9
ВЭФ2 часа назад
Мдя,символ нынешней власти,ломать не строить.
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Рита2 часа назад
Евреопейсы используют периферию Союза только как рынок сбыта. Это вам не Советский Союз...
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вова1 час назад
По латышски максимы и призмы строят ,а ломают конечно все по русски.
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