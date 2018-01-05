Происшествия |

Работы по сносу бывшего здания легендарного завода "Радиотехника" в рижском микрорайоне Иманта в самом разгаре. Пользователи соцсетей периодически выкладывают на всеобщее обозрение фото или видео с места проведения демонтажных работ.

На этот раз в Twitter опубликован ролик, в котором заснят очень неприятный момент обрушения бетонных глыб с верхних этажей здания, причем массивный строительный мусор падает недалеко от экскаватора, работающего у основания высотки.

Недавно стало известно, что на месте здания будет построен строительный магазин "Depo".