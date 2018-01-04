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В тяжелой автоаварии в Аматском крае, в результате которой погибла женщина, 1947 года рождения, тяжелые увечья получил 22-летний пассажир.

Пострадавший Илварс Сирмацис, 1996 года рождения сейчас находится в больнице и для спасения жизни молодого парня необходима кровь, об этом сообщает его друг призывая откликнуться добровольцев, кто мог бы дать кровь.

"Многие уже слышали, что наш друга постигло несчастье. Вчера, возвращаясь домой, он попал в тяжелую автоаварию и сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Ему необходима кровь и на этот раз подойдет любая, поэтому все кто может , прошу сдайте свою кровь и укажите имя получателя - Илварс Сирмацис (Ilvars Sirmacis). Кровь можно сдать в ближайшем отделении доноров крови. Прошу, репост, все вместе мы сможем помочь! Держим кулаки и будем надеяться на лучшее! Спасибо, Илвара друзья и семья", - сказано в сообщении.

Как сообщал портал Mixnews, В среду 3 января, примерно в 16:47 в крае Аматас, на 83-ем километре шоссе Рига-Сигулда-Эстонская граница, произошла авария, сообщает kriminal.lv.

Женщина 1985 года рождения, совершая обгон на своем Hyundai, выехала на встречную полосу. Там она столкнулась с ехавшим грузовым автомобилем Man.

В аварии погибла пассажир легкового автомобиля - женщина 1947 года рождения. В свою очередь, еще один пассажир 1996 года рождения был доставлен в больницу с тяжелыми травмами. Водитель серьезных травм не получила.

Начат криминальный процесс.