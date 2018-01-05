Спецназ задержал в Огре подозреваемого в убийстве
Происшествия | 5 января 2018 года, 16:34
Полиции удалось задержать Владислава Степанова (1985 г.р.), который разыскивался по подозрению в убийстве, совершенном в центре Даугавпилса 3 января.
Мужчину задержали 4 января в Огре.
Как отмечают в Латгальском региональном управления полиции, Степанова задержали бойцы антитеррористического отряда Omega при содействии Криминальной полиции.
В настоящее время проводится допрос подозреваемого.
Ранее уже сообщалось, что в минувшую среду в Даугавпилсе, на автобусной остановке, что на ул. Циетокшня, был убит 33-летний мужчина. По данным полиции, убийству предшествовал конфликт между знакомыми ранее мужчинами.
Следствие продолжается.
Фото: nasha.lv/Facebook