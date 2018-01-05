Происшествия |

Полиции удалось задержать Владислава Степанова (1985 г.р.), который разыскивался по подозрению в убийстве, совершенном в центре Даугавпилса 3 января.

Мужчину задержали 4 января в Огре.

Как отмечают в Латгальском региональном управления полиции, Степанова задержали бойцы антитеррористического отряда Omega при содействии Криминальной полиции.

В настоящее время проводится допрос подозреваемого.

Ранее уже сообщалось, что в минувшую среду в Даугавпилсе, на автобусной остановке, что на ул. Циетокшня, был убит 33-летний мужчина. По данным полиции, убийству предшествовал конфликт между знакомыми ранее мужчинами.

Следствие продолжается.

Фото: nasha.lv/Facebook