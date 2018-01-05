Происшествия |

26 декабря 2017 года 60-летний Янис Романчук вышел из своего дома в Виляны и домой не вернулся до сих пор, сообщает Bezvests.lv.

Последнйи раз видеокамеры зафиксировали пропавшего Яниса 26 декабря в 21 час у магазина TOP. В самом центре Виляны. Больше его никто не видел.

ПРИМЕТЫ: был одет в красный вязанный джемпер, синие джинсы и синюю куртку с отражателями (техническая рабочая куртка), обут в утепленные резиновые сапоги.

Близкие пропавшего обратились к добровольцам Bezvests.lv только 4 января 2018 года и пока отправных точек для поиска нет.

Если у вас есть какая-то информация о пропавшем Янисе Романчуке, просим срочно звонить в полицию по телефону 110 или в Bezvests.lv по номеру 22 084 084.