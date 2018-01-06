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Пропавший в декабре 2017 года Артем Юрченко вышел на связь со своей семьей. Об этом рассказали родственники 21-летнего юноши.

"Со слов близких сегодня стало известно, что 21-летний Артем Юрченко, пропавший в Риге, в Кенгарагсе 14 декабря 2017 года, вышел на связь с семьей. Родные Артема благодарят всех, кто звонил и сообщал все, что известно. BEZVESTS.LV также благодарит всех, кто делился информацией в социальных сетях. Вместе мы - сила!", - пишет поисковая организация Bezvests.lv.

Напомним, 14 декабря 2017 года в Риге,в районе Кенгарагс, пропал без вести 21-летний молодой человек Артем Юрченко.

Со слов близких известно, что в тот день в 5 утра Артем уехал из дома на такси. Назад ни в тот день, ни в последующие не вернулся.

фото: Bezvests.lv