В Риге за хранение детского порно мужчина приговорен к принудительным работам (4)

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Происшествия | 7 января 2018 года, 17:41

Суд Видземского предместья Риги приговорил некого мужчину к 240 часам принудительных работ за оборот детской порнографии, свидетельствует анонимное решение суда. Об этом пишет Latvijas avīze.

Осужденный загружал и хранил на жестких дисках материалы порнографического характера, на которых изображены персоны не достигшие совершеннолетия. В ходе следствия выяснилось, что мужчина, используя рабочий компьютер, загрузил шесть графических файлов с порнографическими фотографиями, на которых изображены несовершеннолетние. Общий объем файлов, загруженных на рабочий компьютер составил 666 килобайтов.

В целом на всех жестких дисках было найдено не меньше чем 1871 порнографических фотографий и 127 видео файлов.

В ходе досудебного расследования мужчина в соответствии с Уголовно-процессуальным законом заключил с прокуратурой соглашение о признании своей вины и наказания, ходатайство которого было запрошено прокуратурой.

Помимо принудительных работах осужденного также приговорили к испытательному надзору на два года. В ходе расследования мужчина находился за решеткой с 12 января 2016 года до 17 мая 2016 года. Это время включено в исполнение наказания.

Фото: pixabay.com

Комментарии 4
Патриот 2 часа назад
Может ему сразу пиписку отрубить или кастрировать?! А то пока этот педофил будет мести улицы, изнасилует кого?!
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Алла Шиперова1 час назад
К смертной казни надо,а не 240 часов принужденки,,,,кто у нас судьи???????)
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Andrew Minin27 минут назад
Принудительные работы - мыть полы в детском саду?
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