Происшествия |

Организация "Нам надо помочь" на своей странице в Facebook опубликовала запись, в которой призвала людей помочь найти пропавшего мужчину, пишет Nra.lv .

Изначально просьбу о помощи разместила женщина по имени Кития Гиптере. Она написала, что пропавший Денис Ушацкий живет в Англии, но уже три месяца от мужчины не приходило вестей.

"Потерялся человек. Последний раз выходил на связь три месяца назад. Живет в Англии. Пожалуйста, делитесь публикацией, чтобы мы смогли его найти! Семья очень переживает", - рассказала Кития.

Фото: facebook.com