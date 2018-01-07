Соцсети: просьба помочь в поисках пропавшего в Англии латвийца (1)
Происшествия | 7 января 2018 года, 19:28
Организация "Нам надо помочь" на своей странице в Facebook опубликовала запись, в которой призвала людей помочь найти пропавшего мужчину, пишет Nra.lv .
Изначально просьбу о помощи разместила женщина по имени Кития Гиптере. Она написала, что пропавший Денис Ушацкий живет в Англии, но уже три месяца от мужчины не приходило вестей.
"Потерялся человек. Последний раз выходил на связь три месяца назад. Живет в Англии. Пожалуйста, делитесь публикацией, чтобы мы смогли его найти! Семья очень переживает", - рассказала Кития.
Фото: facebook.com
Если человек месяц не заходил на Фейсбук, значит умер. Проверено.
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