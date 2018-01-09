Происшествия |

Известный латвийский журналист и телеведущий Андрей Волмарс во время съемок новогоднего телешоу для канала LTV получил серьезные травмы и оказался в больнице, сообщает журнал Kas Jauns.

Несчастный случай произошел во время съемок музыкального номера группы Labvēlīgais tips, rus.delfi.lv. По сюжету, Волмарс должен был сидеть в санях, запряженных собачьей упряжкой, пить шампанское и поздравлять зрителей с Новым годом. Однако сани пошатнулись, 69-летний Волмарс упал и был доставлен на "скорой помощи" в больницу.

Врачи констатировали у него перелом семи ребер, ключицы и травму почки. Волмарс провел в больнице более недели и был выписан в прошлую пятницу.

Сюжет с выступлением группы Labvēlīgais tips, тем не менее, попал в итоговую версию новогоднего телешоу.

Фото: LTV7