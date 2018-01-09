На съемках новогоднего шоу LTV7 ведущий сломал семь ребер (2)

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Происшествия | 9 января 2018 года, 13:58

Известный латвийский журналист и телеведущий Андрей Волмарс во время съемок новогоднего телешоу для канала LTV получил серьезные травмы и оказался в больнице, сообщает журнал Kas Jauns.

Несчастный случай произошел во время съемок музыкального номера группы Labvēlīgais tips, rus.delfi.lv. По сюжету, Волмарс должен был сидеть в санях, запряженных собачьей упряжкой, пить шампанское и поздравлять зрителей с Новым годом. Однако сани пошатнулись, 69-летний Волмарс упал и был доставлен на "скорой помощи" в больницу.

Врачи констатировали у него перелом семи ребер, ключицы и травму почки. Волмарс провел в больнице более недели и был выписан в прошлую пятницу.

Сюжет с выступлением группы Labvēlīgais tips, тем не менее, попал в итоговую версию новогоднего телешоу.

Фото: LTV7

Источник: RusDelfi
Комментарии 2
А4 минуты назад
Чем известен?
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Знаменитый комментатор7 минут назад
"Известный латвийский журналист и телеведущий" -- тут хоть кто-нибудь о таком слышал вообще?
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