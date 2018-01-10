Авария на Мелнсила: кроссовер BMW X5 лишился передка (2)

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Происшествия | 10 января 2018 года, 22:10

Сегодня днем на в Риге, на улице Мелнсила произошла авария, в результате которой внедорожник лишился передней части машины. Об этом свидетельствуют фото очевидцев с места ДТП, причины которого пока не известны.

Портал Auto Rīga, который специализируется на публикации свидетельств очевидцев о ситуациях на дорогах, сделал публикацию в Twitter около 18:30.