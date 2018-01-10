Авария на Мелнсила: кроссовер BMW X5 лишился передка (2)
Происшествия | 10 января 2018 года, 22:10
Сегодня днем на в Риге, на улице Мелнсила произошла авария, в результате которой внедорожник лишился передней части машины. Об этом свидетельствуют фото очевидцев с места ДТП, причины которого пока не известны.
Портал Auto Rīga, который специализируется на публикации свидетельств очевидцев о ситуациях на дорогах, сделал публикацию в Twitter около 18:30.
Avārija Melnsila ielā. Par foto paldies sekotājam! #paldies #paldiessekotajam#autoriga #Latvija #latvian #Latvia #policija #riga #Rīga #avarija #Рига #Латвия #melnsila #agenskalns #agenskalnapriedes pic.twitter.com/fdhs7xARNW— Auto Rīga (@autorigatweet) January 10, 2018