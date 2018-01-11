Происшествия |

Портал Auto Rīga, который специализируется на публикации свидетельств очевидцев о ситуациях на дорогах, опубликовал фото, на котором видно, что остается от авто от столкновения с лесными животными.

"Столкновение с лесным животным в Пуре. За фото спасибо очевидцам!", - сказано в сообщении.