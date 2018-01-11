Внимание, животные на дорогах! Что остается от машины после столкновения с косулей (2)

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Происшествия | 11 января 2018 года, 09:21

Портал Auto Rīga, который специализируется на публикации свидетельств очевидцев о ситуациях на дорогах, опубликовал фото, на котором видно, что остается от авто от столкновения с лесными животными.

"Столкновение с лесным животным в Пуре. За фото спасибо очевидцам!", - сказано в сообщении.

Комментарии 2
Пипа45 минут назад
Все эти случаи с животными должны обеспечить государство, так как не обеспечили дороги безопасным движением. На радары деньги есть а на сетки вдоль дорог соприкасающих с лесом не находят.
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Tan Tin32 минуты назад
Ага, а ещё есть деньги на забор вдоль восточной границы.
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