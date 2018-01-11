В Риге троллейбус насмерть сбил пешехода (13)

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Происшествия | 11 января 2018 года, 13:40

В среду на перекрестке улиц Авоту и Матиса в Риге был сбит пешеход, который от полученных травм скончался, сообщили в Государственной полиции.

ДТП произошло около девяти часов вечера. Полиция сообщает, что пешехода сбил троллейбус Škoda, за рулем которого был мужчина.

Обстоятельства аварии расследуются.

Фото: Twitter

Комментарии 13
Вася1 час назад
Бухой или обдолбаный бежал по середине дороги. Как там можно вообще попасть под колеса? Там светофор загорается каждую минуту.
А район там жесть, гопота, нарики, алкаши, бомжи. Похуже Маскачки будет.Погуляйте там вечером.
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!!!2 часа назад
ДА !!!! Транспорт давит . правительство раздевает, уничтожает население . Армакедон цунамный .
9
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!?2 часа назад
судя по фото, то сбит он не на пешеходе!
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