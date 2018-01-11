В Риге троллейбус насмерть сбил пешехода (13)
Происшествия | 11 января 2018 года, 13:40
В среду на перекрестке улиц Авоту и Матиса в Риге был сбит пешеход, который от полученных травм скончался, сообщили в Государственной полиции.
Matīsa/Avotu krustojums. #matisa #avotu #negadijums #nelaime #autoriga #Latvija #latvian #Latvia #policija #riga #Rīga #avarija #Рига #Латвия pic.twitter.com/ToYMz8NHYf— Auto Rīga (@autorigatweet) 11 января 2018 г.
ДТП произошло около девяти часов вечера. Полиция сообщает, что пешехода сбил троллейбус Škoda, за рулем которого был мужчина.
Обстоятельства аварии расследуются.
Фото: Twitter
А район там жесть, гопота, нарики, алкаши, бомжи. Похуже Маскачки будет.Погуляйте там вечером.