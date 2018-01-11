Происшествия |

В среду на перекрестке улиц Авоту и Матиса в Риге был сбит пешеход, который от полученных травм скончался, сообщили в Государственной полиции.

ДТП произошло около девяти часов вечера. Полиция сообщает, что пешехода сбил троллейбус Škoda, за рулем которого был мужчина.

Обстоятельства аварии расследуются.

Фото: Twitter