Происшествия |

В пятницу, 12 января, в Марупе внедорожник врезался в дом. Об этом сообщили порталу Mixnews очевидцы. Пострадавших нет, что конкретно произошло, неизвестно.

В свою очередь, в Риге, на улице Валдекю произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором машина выехала на тратуар, сбив дорожный указатель, информирует корреспондент программы LNT "Degpunktā".

Как сообщает портал Skaties.lv со ссылкой на Госполицию, авария произошла в 11:17, когда водитель автомашины Honda врезался в столб дорожного знака "Пешеходный переход" на обочине дороги. Пострадавших нет, полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Valdeķu ielā notikusi avārija; autovadītājs nobraucis no ceļa un ietriecies ceļa zīmē https://t.co/EH49M46Q7M pic.twitter.com/MyfyiL0tUg — LNT (@lnt_lv) 12 января 2018 г.

Фото очевидцев