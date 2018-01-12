В Марупе джип въехал в дом, а в Риге внедорожник выехал на тротуар (1)

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Происшествия | 12 января 2018 года, 16:37

В пятницу, 12 января, в Марупе внедорожник врезался в дом. Об этом сообщили порталу Mixnews очевидцы. Пострадавших нет, что конкретно произошло, неизвестно.

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В свою очередь, в Риге, на улице Валдекю произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором машина выехала на тратуар, сбив дорожный указатель, информирует корреспондент программы LNT "Degpunktā".

Как сообщает портал Skaties.lv со ссылкой на Госполицию, авария произошла в 11:17, когда водитель автомашины Honda врезался в столб дорожного знака "Пешеходный переход" на обочине дороги. Пострадавших нет, полиция выясняет обстоятельства ДТП.

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Фото очевидцев

Комментарии 1
Onov Tin50 минут назад
Каким образом там можно вылетить с перекрестка, бухой походу
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