В Риге произошел пожар в двухэтажном здании на улице Менесс (1)
Происшествия | 14 января 2018 года, 15:48
Сегодня, около 11:30, в Государственной пожарной и спасательной службе (ГПСС) получили вызов о пожаре в Риге, на улице Менесс. Об этом в интервью радио Baltkom сообщила представитель ГПСС Инта Палкавниеце.
По ее словам, горела труба в двухэтажном доме. Есть один пострадавший, который самостоятельно обратился к медикам. Более широкой информации в ГПСС не предоставили.
Очевидец прислал в редакцию видео, на котором запечатлены машины ГПСС и Службы неотложной медицинской помощи у места пожара.
Фото: скриншот из видео
Гори гори ясно, чтобы не погасло
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