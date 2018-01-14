Происшествия |

Сегодня, около 11:30, в Государственной пожарной и спасательной службе (ГПСС) получили вызов о пожаре в Риге, на улице Менесс. Об этом в интервью радио Baltkom сообщила представитель ГПСС Инта Палкавниеце.

По ее словам, горела труба в двухэтажном доме. Есть один пострадавший, который самостоятельно обратился к медикам. Более широкой информации в ГПСС не предоставили.

Очевидец прислал в редакцию видео, на котором запечатлены машины ГПСС и Службы неотложной медицинской помощи у места пожара.

Фото: скриншот из видео