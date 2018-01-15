Жителей Салдуса терроризирует банда хулиганов (9)

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Происшествия | 15 января 2018 года, 15:46

Жителей Салдуса терроризирует молодежная банда хулиганов - они шумят, дерутся, нападают на людей, а также пьют алкоголь в общественных местах. Об этом пишет KasJauns.

Из-за нападений дебоширов, многим жителям города приходится длительное время находиться в больнице.

Поведением банды обеспокоено и местное самоуправление, однако ответственные лица считают, что в городе орудует не группировка, а отдельно взятые хулиганы.

Сообщается, что 19 декабря 2017 года житель Салдуса Айгар Аролс сделал замечание компании молодых людей, которые распивали алкоголь в самом центре города и там же справляли нужду. В результате он был избит и провел в больнице 10 дней. Когда Айгара выписали, он опять столкнулся с хулиганами, которые вели себя так же непристойно как раньше. В этот раз обидчики пообещали снова избить мужчину, а также обещали снова побить Айгара и сжечь его дом.

Мужчина оставил крайне эмоциональный пост в социальной сети, в котором выразил беспокойство за свою жизнь, а также за здоровье своих близких и соседей. Айгар считает, что правоохранительные органы не делают ничего, чтобы предотвратить действия банды.

Начальник полиции самоуправления Салдуса Роландс Маргелис и глава Салдусского участка Госполиции Индулис Бризга полагают, что в городе нет никакой банды, а речь идет лишь о группе хулиганов, регулярно совершающих административные нарушения. Известно, что по делу о нападении на Айгара Аролса уже начат уголовный процесс.

По словам полиции, все несовершеннолетние хулиганы уже наказаны в административном порядке, за неисполнения своих родительских обязанностей оштрафованы и их родители.

В начале 2018 года начальники обеих полиций, а также руководитель городского боксерского клуба Ансис Пуце были вызваны на заседание самоуправления. Дума выразила тревогу по поводу многочисленных инцидентов в городе, сообщив, что в конце 2017 года в Музыкально-художественной школе пришлось установить тревожную кнопку, а в городе — еще пять камер видеонаблюдения.

В этом году планируется установить еще несколько камер видеонаблюдения, а муниципальная полиция будет проводить регулярные рейды в городе. Также свою помощь в противостоянии хулиганам предложили спортсмены.

Фото: pixabay.com

Комментарии 9
Байба3 часа назад
Родителей штрафанули, беседу провели, ну и? Отморозки снова за старое. Сколько надо еще поломать человек, чтобы дошло, что эти меры не работают? Детскую комнату милиции вернуть бы, эээх
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Светлана3 часа назад
О, вот и начинается разнул бвндитизма в нищей стране! Скоро будет носа на улицу не высунуть.
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Светлана3 часа назад
Разгул бандитизма.
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