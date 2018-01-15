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Жителей Салдуса терроризирует молодежная банда хулиганов - они шумят, дерутся, нападают на людей, а также пьют алкоголь в общественных местах. Об этом пишет KasJauns.

Из-за нападений дебоширов, многим жителям города приходится длительное время находиться в больнице.

Поведением банды обеспокоено и местное самоуправление, однако ответственные лица считают, что в городе орудует не группировка, а отдельно взятые хулиганы.

Сообщается, что 19 декабря 2017 года житель Салдуса Айгар Аролс сделал замечание компании молодых людей, которые распивали алкоголь в самом центре города и там же справляли нужду. В результате он был избит и провел в больнице 10 дней. Когда Айгара выписали, он опять столкнулся с хулиганами, которые вели себя так же непристойно как раньше. В этот раз обидчики пообещали снова избить мужчину, а также обещали снова побить Айгара и сжечь его дом.

Мужчина оставил крайне эмоциональный пост в социальной сети, в котором выразил беспокойство за свою жизнь, а также за здоровье своих близких и соседей. Айгар считает, что правоохранительные органы не делают ничего, чтобы предотвратить действия банды.

Начальник полиции самоуправления Салдуса Роландс Маргелис и глава Салдусского участка Госполиции Индулис Бризга полагают, что в городе нет никакой банды, а речь идет лишь о группе хулиганов, регулярно совершающих административные нарушения. Известно, что по делу о нападении на Айгара Аролса уже начат уголовный процесс.

По словам полиции, все несовершеннолетние хулиганы уже наказаны в административном порядке, за неисполнения своих родительских обязанностей оштрафованы и их родители.

В начале 2018 года начальники обеих полиций, а также руководитель городского боксерского клуба Ансис Пуце были вызваны на заседание самоуправления. Дума выразила тревогу по поводу многочисленных инцидентов в городе, сообщив, что в конце 2017 года в Музыкально-художественной школе пришлось установить тревожную кнопку, а в городе — еще пять камер видеонаблюдения.

В этом году планируется установить еще несколько камер видеонаблюдения, а муниципальная полиция будет проводить регулярные рейды в городе. Также свою помощь в противостоянии хулиганам предложили спортсмены.

Фото: pixabay.com