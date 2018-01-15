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В Литве пропал 17-летний гражданин Литвы Даниил Александер Демиашкин Игнасио ( Daniil Aleksander Demiaškin Ignacio). Есть вероятность, что парень может находиться в Латвии, сообщает Bezvests.lv.

В поисковую организацию за помощью обратились родные пропавшего.

Со слов близких известно, что юноша, в ночь на 10 января 2018 года, в промежутке между часом ночи и 7 часами утра вышел из своего дома в Клайпеде и до сих пор не вернулся. Не подавал о себе никаких известий.

ПРИМЕТЫ: рост около 176 см, худощавого телосложения, волосы черные. Был одет в куртку темно-синего цвета до колен с капюшоном (с меховой окантовкой), брюки цвета хаки, спортивную кофту темно-синего цвета с капюшоном и изображением флага Норвегии. Парень был обут в полуботинки коричневого цвета. Возможно, при себе имел рюкзак с логотипом NIKE.

Просим всех, кто видел Даниила Александра или обладает информацией о месте нахождения пропавшего юноши, звонить по телефону Bezvests.lv + 371 22084084.