Происшествия |

Сегодня утром в Елгаве совершено ограбление на автозаправочной станции (АЗС), сообщила старший инспектор Земгальского регионального управления полиции Диана Бриеде.

Два человека с ножом зашли на АЗС Circle K на ул. Академияс и потребовали деньги из кассы. Объем похищенного уточняется. По предварительной информации, люди во время ограбления не пострадали.

Информация о грабеже поступила в 6.07. На месте происшествия работала полиция, по факту ограбления начат уголовный процесс.