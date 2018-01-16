Происшествия |

Сотрудники Рижской муниципальной полиции в последние дни разговаривали с родителями, которые несмотря на запрет вели своих детей кататься на коньках на рижских водоемах, сообщила представитель службы Ласма Дзене.

Например, в воскресенье, после 14:00, работники центра видеонаблюдения Рижской полиции самоуправления заметили, что на пруду в парке Победы катаются двое человек. На место происшествия был выслан ближайший экипаж стражей порядка.

Один из правонарушителей рассказал полицейским, что привел на водоем дочку вместе покататься на коньках. Мужчина признался, что не знал о временном запрете.

В свою очередь, в ночь с понедельника на вторник, стражи порядка опять получили информацию о двух персонах, находившихся на льду того же пруда. На месте происшествия работники полиции встретили отца с сыном, которые играли в хоккей.

И в первом, и во втором случае родители обещали впредь следовать временному запрету и не находиться на льду рижских водоемов.

Согласно Административному кодексу, за нарушение данного запрета полагается предупреждение или штраф в размере 70 евро.