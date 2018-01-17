Происшествия |

В прошлую пятницу, 12 января, в полицейский участок Огре были доставлены двое мужчин, которые вероятнее всего находились в состоянии наркотического опьянения, сообщает Госполиция.

Около 22:30 спецбатальон при исполнении своих ежедневных полномочий на автобусной остановке заметил двух персон, которые вели себя неадекватно.

Заметив стражей порядка, один из мужчин выкинул пачку сигарет, чем еще больше привлек внимание полицейских. Во время разговора у правоохранительных органов появились подозрения, что молодые люди могут находиться под воздействием наркотических веществ. Мужчины были задержаны и доставлены в участок для дальнейшего выяснения обстоятельств.

При проверке в пачке было найдено порошкообразное вещество — 11,8 гр метамфетамина. Установлено, что мужчина 1989 года рождения, который пытался избавиться от наркотиков, ранее попадал в поле зрения полиции за кражи. В связи с произошедшим начат уголовный процесс.

Фото: flickr.com