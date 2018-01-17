Происшествия |

По подозрению во вчерашнем ограблении автозаправочной станции (АЗС) Circle K в Елгаве задержаны двое мужчин, сообщила старший инспектор Земгальского регионального управления Госполиции Диана Бриеде.

Задержанные 1979 и 1987 г. рожд. ранее уже попадали в поле зрения полиции.

Как сообщалось, ограбление было совершено утром 16 января. Два человека с ножом зашли на АЗС Circle K на улице Академияс и потребовали деньги из кассы. Люди во время ограбления не пострадали, добыча преступников составила 70 евро.

Директор Circle K по розничной торговле Виестур Астичс рассказал, что в момент ограбления на АЗС находилась сотрудница, которая физически не пострадала и помогла полиции установить обстоятельства происшествия.

Благодаря тому, что остаток денег в кассе был минимальным, незначительным оказался и причиненный ущерб.

Фото: pixabay.com