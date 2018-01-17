Происшествия |

В воскресенье, 14 января, во время шторма на Тенерифе погибли двое латвийских граждан, сообщили испанские СМИ. Мужчин пытались спасти, однако это оказалось безуспешным.

Туристы решили искупаться после экскурсии по северной части острова, несмотря на высокий уровень опасности в море. Латвийцев волнами унесло от берега и мужчины погибли, информирует laopinion.es.

На место происшествия прибыли местные службы неотложной помощи. К сожалению, двое мужчин скончались на месте, а находившиеся с ними 37-летняя женщина и 36-летний мужчина были доставлены в больницу.

Перед несчастным случаем гидрометеорологические службы выпустили объявление о неблагоприятных погодных условия, а именно о сильном шторме на море.

В операции по спасению участвовали два вертолета, три машины скорой помощи и две бригады пожарно-спасательной службы.

Фото: pixabay.com