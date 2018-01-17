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За первые недели нового года Управление налогово-таможенной полиции Службы госдоходов начало уже три уголовных процесса по фактам контрабанды наркотических и психотропных веществ из Литвы, сообщили в пресс-службе.

Курьеры ввозили в Латвию психотропное вещество гамма-бутиролактон (ГБЛ), которое также называют "буратино", "бутират" или "компот".

В маленьких дозах ГБЛ используется в качестве стимулирующего средства любителями ночной жизни. Последствия употребления сравниваются с эффектами алкоголя и MDMA (эйфория, расторможенность, повышенная чувствительность, эмпатогенные состояния). Эффекты от употребления длятся от полутора до трех часов.

Как сообщает СГД, 5 января был задержан курьер, перевозивший 1092,7 грамм ГБЛ. На аналогичном преступлении 9 января попались еще два человека — граждане Латвии 1974 и 1980 г.р, у которых изъяли 5469,9 грамм бесцветной жидкости. Экспертиза показала, что это ГБЛ.

В тот же день еще 4353,1 грамм ГБЛ нашли в посылке, отправленной в Латвию. В рамках этого процесса задержаны граждане Латвии 1992 и 1996 г.р. Во время обыска на их квартирах нашли ящики с грибницей, а также галлюциногенные грибы в сушеном виде и марихуану. Следствие выяснило, что заказчик психотропного вещества ранее уже фигурировал в другом деле о контрабанде наркотиков.

Фото: Flickr