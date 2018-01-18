Происшествия |

В среду 17 января около 20:00 Рижская муниципальная полиция (РМП) направилась в Ильгюциемс, где в одном из кафе возник конфликт между посетительницей и работницей заведения, сообщает Riga.lv.

Полицейские на месте событий встретили женщину, которая вызвала полицию и сама же в течение двух часов вела себя самым хулиганским образом, в том числе провоцируя других посетителей заведения.

Молодая женщина хорошо известна стражам порядка из-за своего периодически неадекватного поведения в течение пяти лет. В присутствии полицейских она продолжала ругаться нецензурными словами и категорически отказывалась покидать кафе.

Работница учреждения пояснила, что нарушительница – постоянный клиент кафе. Она также знает молодого человека женщины и уже ему позвонила, чтобы тот утихомирил свою подругу. Мужчина явился в кафе, но тоже не захотел разрешить сложившуюся ситуацию.

Учитывая, что молодая женщина не могла успокоиться, было принято решение ее задержать и доставить в дежурную часть, чтобы открыть дело о мелком хулиганстве. Узнав о задержании подруги, ее молодой человек начал провоцировать полицейских, в результате на место событий пришлось вызвать еще один экипаж полиции.

Сожителю нарушительницы спокойным тоном объяснили, каков будет дальнейший ход действий, и предложили отправиться домой ждать свою подругу. Мужчина успокоился и остался в кафе принимать горячительные напитки. В свою очередь женщину доставили в дежурную часть, составили ей протокол об административном нарушении с применением штрафа в размере 250 евро.

Через некоторое время во двор полицейского участка приехал на машине сожитель нарушительницы, который явился забрать свою подругу, но управлял автомобилем под воздействием алкоголя. Несколько сотрудников полиции окружили машину и попросили молодого человека из нее выйти. Мужчина был задержан и передан работникам Дорожной полиции Госполиции.

Следует добавить, что задержанный отказался проверить уровень концентрации алкоголя на выдохе, поэтому был доставлен в Рижский центр психиатрии и наркологии, где степень опьянения проверяется клинически. Его автомобиль-такси – эвакуировали.

На нетрезвого водителя составили протокол об административном правонарушении за отказ от медицинской проверки на уровень концентрации алкоголя в крови. Закон предусматривает, что за такое правонарушение к водителю транспортного средства применяется административный арест на 10-15 суток и штраф в размере 1200-1400 евро с лишением водительских прав на четыре года.

Фото: Flickr