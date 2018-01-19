Происшествия |

Даугавпилсский суд приступил к рассмотрению дела, в рамках которого мужчина обвиняется в попытке убийства с особой жестокостью, пишет nra.lv.

Прокуратура передала дело в суд в прошлом году, а следующее заседание по делу назначено на 5 февраля, когда будут допрошены свидетели. Согласно материалам уголовного дела, подсудимый вместе со своими приятелями, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приехал на чужой двор, где пытался загрузить в прицеп металлолом для дальнейшей реализации.

Вдруг он разозлился на одного из напарников, извлек из кармана пневматический пистолет и несколько раз выстрелил ему в голову. Когда потерпевший попытался сбежать, агрессивный мужчина бросился следом, повалил жертву на землю и еще несколько раз выстрел ему в голову. После этого нападавший сел в трактор и дважды переехал жертву.

Когда подсудимому показалось, что жертва не подает признаков жизни, он взял веревку, связал его, прицепил к трактору и поволок в ближайшее болото, чтобы утопить. Но трактор застрял в трясине, поэтому преступник вышел из кабины, взял топор и еще раз ударил им по голове потерпевшего.

Медикам чудом удалось спасти жизнь пострадавшему.

Фото: Flickr