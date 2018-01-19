Происшествия |

В ночь со вторника на среду сотрудники центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили неподалеку от торгового центра Galerija Centrs трех мужчин, которые, толкая друг друга, направлялись в сторону Центрального вокзала. Один мужчина неожиданно забрался на рядом припаркованное транспортное средство и прошелся по нему. На место событий тут же направился экипаж полиции.

При содействии сотрудников центра видеонаблюдения мужчины, оказавшиеся иностранными туристами, были быстро обнаружены и задержаны на улице Аудею. Изначально туристы отрицали свои действия, но позже, когда узнали, что в Старом городе ведется видеонаблюдение, один из них признался, что прошагал по машине.

В то же время еще один экипаж полиции направился к автомашине. При ее осмотре никаких повреждений обнаружено не было.

Иностранному туристу составлен протокол об административном правонарушении за мелкое хулиганство и применен денежный штраф в размере 200 евро. Турист оплатил штраф на месте банковской картой.

Фото: Flickr