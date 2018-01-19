Происшествия |

Сегодня, 19 января, около полудня спасатели Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) вытащили на бререг провалившегося под лед мужчину.

Прибыв на место происшествия к реке Даугава, около Южного моста, спасатели обнаружили, что провалился под лед в 80 метрах от берега. Мужчину спасли и передали медикам.

Также в минувшую среду была получена информация, что в Скрундском крае мужчина отправился на рыбалку на реку Вента и, возможно, утонул.

На месте происшествия были найдены только рыболовные снасти. Спасатели в течение двух дней обыскали окрестности реки, но человека найти так и не удалось. Подводный поиск затруднял сильный поток и плохая видимость под водой.

ГПСС призывает жителей не гулять по льду водоемов, потому что он неравномерный — у берега может быть толще, а ближе к середине и там, где есть течение и притоки — тоньше.

Фото: pixabay.com