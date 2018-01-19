Под лед Даугавы провалился человек (1)
Сегодня, 19 января, около полудня спасатели Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) вытащили на бререг провалившегося под лед мужчину.
Прибыв на место происшествия к реке Даугава, около Южного моста, спасатели обнаружили, что провалился под лед в 80 метрах от берега. Мужчину спасли и передали медикам.
Также в минувшую среду была получена информация, что в Скрундском крае мужчина отправился на рыбалку на реку Вента и, возможно, утонул.
На месте происшествия были найдены только рыболовные снасти. Спасатели в течение двух дней обыскали окрестности реки, но человека найти так и не удалось. Подводный поиск затруднял сильный поток и плохая видимость под водой.
ГПСС призывает жителей не гулять по льду водоемов, потому что он неравномерный — у берега может быть толще, а ближе к середине и там, где есть течение и притоки — тоньше.
Фото: pixabay.com
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