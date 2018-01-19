В Плявниеках трехлетний малыш упал с высоты третьего этажа и выжил (6)

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Происшествия | 19 января 2018 года, 18:22

18 января, около 17:00, в Госполицию поступил вызов из рижского микрорайона Плявниеки, где прохожие обнаружили на снегу перепуганного плачущего ребенка, сообщается на странице полиции в Facebook.

По предварительным данным, ребенок выпал из окна третьего этажа. Родителей дома не было, и трехлетний малыш находился без присмотра.

Госполиция немедленно вызвала к месту происшествия бригаду "скорой" и медики доставили ребенка в больницу.

Свидетели рассказали, что они увидели во дворе многоквартирного дома лежащего на снегу плачущего мальчика в легкой одежде. Они завернули ребенка в одеяло, чтобы тот не переохладился.

Вскоре вернулись родители и сообщили полицейским, что оставили ненадолго сына дома, так как отправились в магазин.

Однако сотрудники полиции отмечают, что к подъезду каждый из родителей возвращался с разных сторон.

Отец ребенка (1990 г.р.) ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов. Мать (1991 г.р.) ранее была административно наказана за оставление ребенка без присмотра.

Начат уголовный процесс, родители ребенка задержаны. Виновным грозит наказание вплоть до реального лишения свободы сроком до двух лет.

Фото: Госполиция

Комментарии 6
Karina Karina3 часа назад
Зло берет . Бедный малышь
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Байба3 часа назад
Ну что, снова штраф и выговор? А потом всей страной искать мальчика будем и хорошо, если найдем живым.
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3хаха3 часа назад
Не,не. Родителей в тюрьму, малыша в детдом! Так же лучше?
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